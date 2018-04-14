مجلس الضمان الصحي يعلن وظائف إدارية شاغرة
أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:
– مشرف قسم التفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم إدارية، أو إدارة أعمال)، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بنفس المجال وسنتين إشرافيتين.
– أخصائي تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم إدارية، أو إدارة أعمال)، وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.
وأوضح المجلس أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مشيرًا إلى أن التقديم متسمر حتى تاريخ 26 إبريل 2018م.
ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنــــــــا)
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