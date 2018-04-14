مجلس الضمان الصحي يعلن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

أعلن مجلس الضمان الصحي التعاوني بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية للسعوديين، لحملة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك وفق الوظائف والشروط التالية:

– مشرف قسم التفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم إدارية، أو إدارة أعمال)، وخبرة لا تقل عن ثلاث سنوات بنفس المجال وسنتين إشرافيتين.

– أخصائي تفتيش: درجة البكالوريوس في تخصصات (علوم إدارية، أو إدارة أعمال)، وخبرة لا تقل عن سنة في نفس المجال.

وأوضح المجلس أن على الراغبين بالتقديم إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مشيرًا إلى أن التقديم متسمر حتى تاريخ 26 إبريل 2018م.

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