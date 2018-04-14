تشيلسي يهزم ساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي

ماجد محمد(صدى):

تمكن نادي تشيلسي من تحقيق الفوز على نظيره ساوثهامبتون ، خلال لقاء الجولة الـ 34 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ، والتي أقيمت مساء اليوم السبت .

وافتتح ساوثهامبتون تسديد الأهداف عن طريق دوشان تاديتش خلال الدقيقة الـ 21 من الشوط الأول ، ليسجل يان بيدناريك هدف الفريق الثاني خلال الدقيقة الـ 60 من عمر الشوط الثاني .

واستعاد تشيلسي تألقه خلال الشوط الثاني ، حيث سدد هدف الفريق الأول أوليفيه جيرو في الدقيقة الـ 70 ، ليسجل إدين هازارد هدف الفريق الثاني خلال الدقيقة الـ 75 ، ويعود ” جيرو ” لتسجيل هدف الفوز للفريق خلال الدقيقة الـ 78 .