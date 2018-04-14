بالصور.. انطلاق ” لكزس LS ” بنسخ جديدة كهربائية وهيدروجينية

لندن(صدى):

لكزس قد تقدم مولدات طاقة جديدة في LS سيدان، لتشمل نسخ كهربائية بالكامل وبخلية وقود هيدروجينية حسب تصريح المهندس الرئيسي لـ LS، توشيو أساهي، وقد أكدت مصادر داخل لكزس أن نظام خلية الوقود الهيدروجينية المستخدم في LF-LC الاختبارية قد نراه “ أقرب مما تتوقعون ” في الموديلات الإنتاجية.

في حالة حصول لكزس LS على هذا النظام الجديد، فستكون أول سيارة على الإطلاق داخل فئتها بهذه التقنية الجديدة.. ويبدو أن مولد الطاقة الهجين الحالي سيحصل أيضا على تحسينات للقوة.

لكزس LS الحالية تتوفر بمحرك تيربو مزدوج سعة 3.5 لتر بستة سلندرات بقوة 415 حصان ونظام آخر هجين بقوة 354 حصان، وتتسارع النسخة الهجينة من الصفر إلى 100 كلم\س في 5.7 ثانية.

لكزس تستهدف جذب المزيد من العملاء لـ LS بتقديم مولدات طاقة جديدة وغير تقليدية لتمثل منافسة أقوى لبي إم دبليو، مرسيدس، أودي، جاغوار، وحتى تيسلا نفسها.