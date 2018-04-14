بالصور.. التجارة تضبط 14 ألف سلعة وتحرر 200 مخالفة

سعيد العجل(صدى):

أسفرت نتائج الحملة الرقابية الميدانية لوزارة التجارة والاستثمار على منافذ بيع البضائع المخفضة ” أبو ريالين و5 ريال و10 ريال ” خلال الـ 5 أيام الماضية، عن تنفيذ 2243 زيارة تفتيشية وحجز ومصادرة 14 ألف سلعة ومنتج مخالف، وتحرير 200 مخالفة تجارية .

واستدعت الوزارة ملاك المنشآت المخالفة لاستكمال تطبيق العقوبات النظامية بحقهم وذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري، حيث يعد عرض أي منتجات مخالفة للنظام مخالفة تستوجب إيقاع غرامة مالية تصل إلى مليون ريال أو السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات أو بهما معاً، والتشهير بالمخالفين في الصحف المحلية.

وتنوعت المخالفات ما بين مخالفات لنظام مكافحة الغش التجاري وتقليد علامات تجارية مسجلة، وعدم وضع بطاقة السعر على المنتج، وعدم ذكر البيانات التجارية للسلع، وعدم إصدار فواتير الشراء، بالإضافة إلى مخالفات تعريب الفواتير، ومخالفات نظام البيانات التجارية ونظام السجل التجاري.

واشتملت المضبوطات، العديد من السلع الاستهلاكية والمواد الكهربائية كالتوصيلات والشواحن والأفياش غير المطابقة للمواصفات، ومواد التنظيف والتعقيم والمستحضرات والكماليات والخردوات والنظارات وألعاب الأطفال وغيرها.

وتهدف الوزارة خلال الحملة الرقابية التي شملت مناطق ومحافظات المملكة، إلى ضبط السلع والمنتجات المخالفة وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة.

وكانت الوزارة قد أعلنت مطلع الأسبوع الجاري بدء تنفيذ حملتها الرقابية على منافذ بيع السلع والبضائع المخفضة وفق خطة محكمة تقوم على الرصد والتحري لتتبع مصادر السلع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس المعتمدة، بالإضافة إلى العمل وفق أسلوب ” المستهلك الخفي ” الذي يتسوق من هذه المحال بقصد إثبات مصادر السلع والمنتجات المعروضة.

وعملت الفرق الميدانية للوزارة من خلال إداراتها الرقابية بجميع مناطق المملكة، على جمع المعلومات والتقصي لضبط المنتجات المخالفة عبر استخدام الدليل الاجرائي للمراقبين والذي يشتمل على المواصفات الخاصة بالمنتجات والسلع في الأسواق.

وأكدت وزارة التجارة والاستثمار، عدم التهاون في التصدي للمنشآت التي تعرض أي سلع مقلدة أو مغشوشة أو غير مطابقة للمواصفات، داعية عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن المخالفات التجارية عبر مركز البلاغات بالوزارة على الرقم ” 1900 ” ، أو عبر تطبيق ” بلاغ تجاري ” ، أو التقدم ببلاغاتهم عبر الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.