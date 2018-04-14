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فتاة تبث لحظة وفاتها بالفيسبوك

فتاة تبث لحظة وفاتها بالفيسبوك
اميرة خالد(صدى):

لقيت فتاة تٌدعى ” رانيتا ويليامز ، 27 عاماً ” مصرعها خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” حيث أطلق عليها صديقها طلقات نارية أودت بحياتها .

وكانت رانيتا ، تبث فيديو مباشر على فيسبوك عندما ظهر ظل صديقها ” جوناثان روبنسون ” ويطالبها بالاعتذار.

ويمكن سماع الرجل يقول لضحيته إن الجميع يبحث عن الشهرة، وسيجعلها أحد المشاهير قبل أن يطلق النار ، وفي وقت لاحق أكدت أسرة الضحية عبر حسابها أنها توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها .

وكشفت تقارير إعلامية ، أن الرجل أطلق أربع رصاصات سريعة ثم توقف وأطلق طلقتين أخرتين في المنزل، ما أثار رعب الضحية ويمكن سماع صرخاتها قبل أن يسقط هاتفها على الأرض.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 45691 ] نشر منذ 51 دقيقة

ارهابيون ,, بلاشك ,,

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