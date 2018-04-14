فتاة تبث لحظة وفاتها بالفيسبوك

اميرة خالد(صدى):

لقيت فتاة تٌدعى ” رانيتا ويليامز ، 27 عاماً ” مصرعها خلال بث مباشر عبر موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” حيث أطلق عليها صديقها طلقات نارية أودت بحياتها .

وكانت رانيتا ، تبث فيديو مباشر على فيسبوك عندما ظهر ظل صديقها ” جوناثان روبنسون ” ويطالبها بالاعتذار.

ويمكن سماع الرجل يقول لضحيته إن الجميع يبحث عن الشهرة، وسيجعلها أحد المشاهير قبل أن يطلق النار ، وفي وقت لاحق أكدت أسرة الضحية عبر حسابها أنها توفيت في المستشفى متأثرة بجراحها .

وكشفت تقارير إعلامية ، أن الرجل أطلق أربع رصاصات سريعة ثم توقف وأطلق طلقتين أخرتين في المنزل، ما أثار رعب الضحية ويمكن سماع صرخاتها قبل أن يسقط هاتفها على الأرض.