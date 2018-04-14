” إي إم دي ” تعلن عن الجيل الثاني من معالجات ” Ryzen ” للحواسيب المكتبية

كاليفورنيا(صدى):

قامت شركة ” إي إم دي ” بالكشف عن الجيل الثاني من معالجات ” Ryzen ” . وتم الإعلان عن أربع معالجات في المجموع، إثنين من سلسلة ” Ryzen 5 ” ، وإثنين آخرين من سلسلة ” Ryzen 7 ” ، وجميع هذه المعالجات الجديدة متاحة الآن للطلب المسبق، وستكون متاحة للشراء رسميا يوم 19 نيسان.

عملية الإطلاق تأتي مع قدر قليل من المعلومات. كل ما نعرفه حاليا هي المواصفات الأساسية للمعالجات الأربعة الجديدة. ونحن لا نعرف الفروقات بين الجيل الأول والجيل الثاني من معالجات ” Ryzen ” .