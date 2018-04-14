زيدان عن ركلة جزاء يوفنتوس: محبط جدا لما أسمعه

طلال الغامدي(صدى):

علق الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، على أزمة ركلة جزاء فريقه، أمام يوفنتوس الإيطالي، التي جمعتهما، الأربعاء، الماضي، على ملعب ” سانتياجو برنابيو ” ، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان، في تصريحات صحفية: بإمكان كل شخص قول رأيه حول ضربة الجزاء ، لكن ما لا أتفهمه هو ما يقوله اللذين يتحدثون حول سرقة، أنا محبط جدا لما أسمعه ، ليس لضربة الجزاء لكن لإتهامنا بالسرقة ، هذا عار ولا أصدق أن البعض يتفوه بهذه الأشياء ” .

وأضاف: ” مع كل ما نحققه في السنوات الأخيرة يبدو أننا نسبب الإزعاج للعديد من الأشخاص، لقد قمنا بعمل جيد على مدار مباراتين، لهذا السبب ريال مدريد متواجد في نصف نهائي دوري الأبطال ” .

وكان الريال، قد خطف بطاقة العبور لنصف نهائي البطولة، عقب فوزه على اليوفي، بأربعة أهداف لثلاثة، في مجموع لقائي ربع النهائي.