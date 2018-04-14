أصالة نصري توجه رسالة قوية بشأن أحداث سوريا

أماني الغامدي(صدى):

أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن حزنها البالغ لما تعرضت له بلدها من قصف صباح اليوم السبت .

وعلقت ” نصري ” على الأحداث المأساوية الجارية ، عبر رسالة قوية وجهتها من خلال حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، قائلة : للشاهدين قولٌ لو استطاعوا شرحه لعلقنا في ساحة الكرامة المشانق، فالقول وان غص في اغلب الكلمات، واختنق بالدموع والآهات، لن يستطيع السامع فهم حجم الألم والمرارة لشعب يحلم بالموت الرحيم .

وتابعت قائلة ” اهلي هناك يترجوا منا ان ندعوا لهم بالراحة، لم يعد هناك امل، ماتت احلامهم، جرس الكنائس لم يسكت، والتكبير في المساجد لم يتعب، رغم اليأس وطعم الموت الأليم، خيال امل لا نعرف له ملامح، والأمل ذاته يختبئ منا، لا يقدر على الوعد حتى وان كان هذا الوعد كلمة من كيان اعتاد على الوعود بالكلام، رحم الله أهلنا وادعوا لهم بالصبر ” .