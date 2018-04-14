أصالة نصري توجه رسالة قوية بشأن أحداث سوريا
أعربت الفنانة السورية أصالة نصري عن حزنها البالغ لما تعرضت له بلدها من قصف صباح اليوم السبت .
وعلقت ” نصري ” على الأحداث المأساوية الجارية ، عبر رسالة قوية وجهتها من خلال حسابها الرسمي على ” انستجرام ” ، قائلة : للشاهدين قولٌ لو استطاعوا شرحه لعلقنا في ساحة الكرامة المشانق، فالقول وان غص في اغلب الكلمات، واختنق بالدموع والآهات، لن يستطيع السامع فهم حجم الألم والمرارة لشعب يحلم بالموت الرحيم .
وتابعت قائلة ” اهلي هناك يترجوا منا ان ندعوا لهم بالراحة، لم يعد هناك امل، ماتت احلامهم، جرس الكنائس لم يسكت، والتكبير في المساجد لم يتعب، رغم اليأس وطعم الموت الأليم، خيال امل لا نعرف له ملامح، والأمل ذاته يختبئ منا، لا يقدر على الوعد حتى وان كان هذا الوعد كلمة من كيان اعتاد على الوعود بالكلام، رحم الله أهلنا وادعوا لهم بالصبر ” .
مواطن[ عدد التعليقات: 6 ] نشر منذ 2 ساعتين
لعنة الله عليك يا كلبه بشار انتي حقير ومعدومه الانسانيه
وياليت اهلك يموتون علشان تحسين
سالم محمد[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي كانت ضد نظام بشار لكن بعد ماشافت سيطرته على سوريا بشكل كبير شكلها غيرت وبتصير شبيحة
عسكرية مستجده[ عدد التعليقات: 459 ] نشر منذ 1 ساعة
سكيرة نكيرة محششه خليك في لفات الحشيش الي معك السياسه لاهلها دفع بشار اكثر ف لازم تميلين للنظام مابكيتي عالدمار بالكيماوي جيتي تبكين ع الطراطيع الي سكت فيها العالم ترامب احنا نبغى سقوط ضحايا عسكريين مانبغى هدم مباني والسلام تعلمهم قبلها بااسبوع قصف قصف اهربو وفرغو الاماكن اخرطي
رااايق[ عدد التعليقات: 4465 ] نشر منذ 1 ساعة
كلي تبن أوسخ فنانة * يعني الناس تموت بالكيماوي وغاز الأعصاب * اللي يقصف به الكلب الروسي بشار النعجة *
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وبتغطيه روسية وبمساعدة منهم وإيران الصفوية وكلبهم حسن زميرة أبو السعابيل *!!
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ولا تبغين أحد يحاسبهم *؟!!!!!!! خسأتي يااا أعف من العفن نفسه *!!
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وبعدي أنتي خلك على الشم والمخدرات اللي العبوا فيك لعبه * يااا مدمنه *!! هع هع