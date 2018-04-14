وكيل أعمال ” العكايشي ” يوضح حقيقة شكواه للاتحاد

ماجد محمد(صدى):

كشف أنيس بن ميم ، وكيل أعمال اللاعب التونسي أحمد العكايشي ، اليوم السبت ، عدم صحة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن مهاجم الاتحاد ، فيما يتعلق بتقديمه شكوى ضد العميد للحصول على مستحقاته المادية المتأخرة .

وأشار ” بن ميم ” إلى أن هذه الشائعة ظهرت من وحي الخيال، ومغزاها غير واضح حتى الآن ، لافتًا إلى أن ” العكايشي ” يركز الآن على المباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين ، رغبة منه في إسعاد الجماهير .

وقال وكيل أعمال اللاعب عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : أستغرب منذ يومين وجود خبر أن أحمد عكايشي قدم شكوى بسبب تأخر النادي في تسليمه مستحقاته.. هذا الخبر من وحي خيال من سربه ولا أدري لمصلحة من تطلع هكذا أخبار.. أحمد كل تفكيره منصب على النهائي ويبغى يفرح ويفرح الجمهور بالكأس الغالي .

وتابع قائلًا ” نحن نتعامل مع أشخاص محترمين، كلمتهم ميثاق شرف بالنسبة لنا.. نحن نرتب معسكر فريق الاتحاد في تونس منتظرينهم ينورونا. هما بين أهاليهم ” .