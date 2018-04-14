بالفيديو.. 200 مواطن يتعرضون لعملية نصب من مكتب استقدام بجدة

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية عن تعرض نحو 200 مواطن لعملية نصب واحتيال كبرى، من قبل أحد مكاتب استقدام العمالة المنزلية في محافظة جدة، الذي جمع منهم مبالغ تجاوزت مليوني ريال بطريق وحيل ملتوية وفر هاربا خارج المملكة.

وأوضح الضحايا في مداخلات مع فضائية ” mbc ” ، أن مكاتب العمل طالبتهم بكتابة شكاوى على أن يقوموا من طرفهم بمراجعة وزارة العمل لبحثها، وأن ما حدث معهم هو كتابة محضر تسوية فقط، متسائلين عن أموالهم التي دفعوها أين ذهبت.

وقال محمد بن إبراهيم جلال مساعد مدير فرع وزارة العمل بمنطقة مكة المكرمة لقطاع المهن، إنه تم استدعاء صاحب المكتب قبل ذلك لمكتب العمل بجدة، وتعهد بإنهاء المخالفات واستمر في نفس الوضع.

وأشار إلى أنه تم استدعاءه أيضا من قبل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة، وبعد أن تمادى في مخالفاته تم إيقافه وإغلاق الحساب الخاص به.

وأضاف أن الوزارة قامت بتوزيع الضمان البنكي البالغ نحو 450 ألف ريال على عدد كبير من المتضررين، لكن هذا المبلغ لا يغطي المبالغ التي دفعوها، فيما تم عمل مشهد لبقية المتضررين لأن المكتب مغلق وتوجيههم إلى الجهات القضائية.