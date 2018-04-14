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بالفيديو.. رجل يفقد الوعي بعد خبر حمل زوجته

بالفيديو.. رجل يفقد الوعي بعد خبر حمل زوجته
نورة الشهري(صدى):

رصدت إمرأة رد فعل زوجها الغريب على خبر حملها في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت حضرت امرأة مفاجأة لزوجها لإخباره بحملها، فوضعت رسالة بها الخبر مع اختبار الحمل في علبة وأرادت تصوير رد فعله .

وفقد الرجل النطق في بداية الأمر وما إن شاهد اختبار الحمل سقط مغشيا عليه، وانتهى مقطع الفيديو بينما تفحصه حبيبته مؤكدة فقدانه الوعي.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 51 دقيقة

الله يرزق كل محروم من الذرية

[ عدد التعليقات: 45690 ] نشر منذ 39 دقيقة

هذا الماخوذ انصدم وانجلط من الفرحه والا من الفجعه ..؟

,, الظاهر راح بعينها ، سواءاً كذا او كذا ..

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