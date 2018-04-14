بالفيديو.. رجل يفقد الوعي بعد خبر حمل زوجته
رصدت إمرأة رد فعل زوجها الغريب على خبر حملها في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .
وكانت حضرت امرأة مفاجأة لزوجها لإخباره بحملها، فوضعت رسالة بها الخبر مع اختبار الحمل في علبة وأرادت تصوير رد فعله .
وفقد الرجل النطق في بداية الأمر وما إن شاهد اختبار الحمل سقط مغشيا عليه، وانتهى مقطع الفيديو بينما تفحصه حبيبته مؤكدة فقدانه الوعي.
معلمة[ عدد التعليقات: 311 ] نشر منذ 51 دقيقة
الله يرزق كل محروم من الذرية
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45690 ] نشر منذ 39 دقيقة
هذا الماخوذ انصدم وانجلط من الفرحه والا من الفجعه ..؟
,, الظاهر راح بعينها ، سواءاً كذا او كذا ..
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 27104 ] نشر منذ 13 دقيقة
الله يرزق كل انسان ما يتمنى