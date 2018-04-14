بالفيديو.. رجل يفقد الوعي بعد خبر حمل زوجته

نورة الشهري(صدى):

رصدت إمرأة رد فعل زوجها الغريب على خبر حملها في مقطع فيديو نشرته عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

وكانت حضرت امرأة مفاجأة لزوجها لإخباره بحملها، فوضعت رسالة بها الخبر مع اختبار الحمل في علبة وأرادت تصوير رد فعله .

وفقد الرجل النطق في بداية الأمر وما إن شاهد اختبار الحمل سقط مغشيا عليه، وانتهى مقطع الفيديو بينما تفحصه حبيبته مؤكدة فقدانه الوعي.