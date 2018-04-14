مركزان إعلاميان و 618 إعلاميًا لتغطية القمة العربية الـ 29

نايف السالم(صدى):

جهزت وزارة الثقافة والإعلام مركزين إعلاميين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29، التي ستعقد غدًا بمدينة الظهران، الأول في فندق ميركيور في الخبر، والآخر في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي ” إثراء ” في الظهران.

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية والعامة في الإعلام الخارجي بوزارة الثقافة والإعلام المشرف على المراكز الإعلامية في القمة العربية خالد مطاعن أن الوزارة جهزت هذه المراكز بأحدث الوسائل والتجهيزات اللازمة من توفير أجهزة حاسب آلي وشبكة متكاملة للإنترنت يستطيع الإعلاميون من خلالها نقل تقاريرهم وأخبارهم بسرعة كبيرة، وكذلك فاكسات وخطوط دولية واستديوهات للنقل والبث المباشر عبر الأقمار الصناعية لجميع القنوات التلفزيونية المحلية والعالمية.

وأشار إلى أن عدد الإعلاميين المسجلين لتغطية أعمال القمة العربية الـ 29 بلغ حتى الآن 618 إعلاميًا، مشيرًا إلى مشاركة صحفيين من وكالات أنباء عالمية، إضافة إلى المحطات الفضائية الذين تم التواصل معهم من خلال مركز التواصل الحكومي ومركز التواصل الدولي بالوزارة.