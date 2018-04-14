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وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد الحربي

وزير الحرس الوطني يعزي أسرة الشهيد الحربي
علي القحطاني(صدى):

نقل الأمير خالد بن عبد العزيز بن عيّاف وزير الحرس الوطني، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – لأخ وكيل الرقيب خالد بن مخيضير الحربي ــ رحمه الله ــ أحد منسوبي قوات وزارة الحرس الوطني الذي استشهد في ميدان الشرف والعزة بالحد الجنوبي.

ونوه سموه، في اتصال هاتفي أجراه اليوم بأخ الشهيد، بما قام به الشهيد من شجاعة وإقدام وتضحية في الدفاع عن دينه ووطنه، سائلاً الله عز وجل أن يتقبّله في الشهداء وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.

وأكد سموه أن جميع منسوبي القطاعات العسكرية يتشرفون بحمل هذه الرسالة وأدائها على أكمل وجه، باذلين الغالي والنفيس دفاعاً عن الوطن ومقدساته ومكتسباته بقيادة خادم الحرمين الشريفين, وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.


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10 تعليقات

[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يرحمه

[ عدد التعليقات: 124 ] نشر منذ 41 دقيقة

لا اله الا الله

[ عدد التعليقات: 103 ] نشر منذ 41 دقيقة

الله يغفرله

[ عدد التعليقات: 141 ] نشر منذ 26 دقيقة

البقاء لله

[ عدد التعليقات: 92 ] نشر منذ 25 دقيقة

الله يرحم شهدائنا الابرار

[ عدد التعليقات: 64 ] نشر منذ 24 دقيقة

لا حول ولا قوة الا بالله

[ عدد التعليقات: 19 ] نشر منذ 22 دقيقة

الله يرحم شهدائنا ويغفرلهم

[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 21 دقيقة

انا لله وانا اليه راجعون,,,, الله يكتب لهم الجنة

[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 20 دقيقة

الله يرحمهم ياارب

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