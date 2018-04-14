بالصور.. مداهمة حوش ومصادرة طن ونصف لحوم فاسدة بمكة

حسين العلي(صدى):

داهمت بلدية الشوقية الفرعية بمكة المكرمة حوش عشوائي في أحد الاحياء السكنية ، استغله عدد من العمالة المخالفون وأقاموا فيه مخزنا للحوم .

وقال المهندس ممدوح بن محمد عراقي رئيس بلدية الشوقية الفرعية ، أن المراقبين ضبطو الموقع أثناء جولاتهم الميدانية ، حيث كانت البلدية قد شكلت فريقا شارك فيه مشرف الفتره المسائيه مروان بوقس والمراقبين فارس الهذلي وخالد الدوسري وبمساندة من االدوريات الامنيه ودعم من الادارة العامه للنظافه باشراف علي الخنبشي ، وتمت مداهمة الحوش ، في حي الكعكيه حارة الاشراف ، ووجد بداخله غرف شعبيه وبها فريزرات كبيره لتخزين اللحوم ، وعمال مخالفون يقومون بتقطيع اللحوم ووضعها في اكياس لتوزيعا على المطاعم والجزارين ، وتم القبض على العمال وتسليمهم لشرطة الكعكيه ، وتمت مصادرة (1500) كيلو لحوم أغنام وجمال وكرش ومصادرت (3) فريزرات كبيره وأواني وقطع متفرقة ، وحجز سياره اونيت هايلكس في مقر البلديه لحين استكمال الإجراءات النظامية .

وأكد المهندس ممدوح بن محمد عراقي، أن المراقبون يواصلون جولاتهم على مدار اليوم في كافة الاحياء السكنية خلال هذه الفترة ، للتأكّد من سلامة المواد الغذائية ، والتزام المحلات والمطابخ والمطاعم بتطبيق الاشتراطات الصحية المطلوبة ، ولضمان سلامة كل ما يقدم للمواطنين والمقيمين .

موجهاً شكره وتقديره الى المراقبين على ما يبذلونه من جهود كبيرة خلال هذه الأيام ، وعلى سرعة استجابتهم لمتابعة مثل هذه المخالفات والقضاء عليها مباشرة .