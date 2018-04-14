البنتاجون: الغارات حققت أهدافها وضربت صلب البرنامج الكيماوي السوري

واشنطن(صدى):

قالت وزارة الدفاع الأمريكية ” البنتاجون ” ، اليوم السبت، الغارات حققت أهدافها وضربت صلب البرنامج الكيماوي السوري.

وأضاف البنتاجون : النظام السوري سيفكر مليا قبل أن يشن أي هجوم كيماوي آخر، قائلًا : الضربة أعادت البرنامج الكيماوي السوري سنوات إلى الوراء.

وأكد على أن برنامج الكيماوي السوري يتخطى المواقع الثلاثة التي تم استهدافها، مشيرًا إلى أن قنوات الاتصال الأمريكية الروسية تعمل لتجنب الاشتباك.

وتابع : القوات السورية فقدت الكثير من المعدات المتعلقة بانتاج الكيماوي ولا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ.

وأوضح أن دفاعات النظام السوري فشلت في إسقاط أي صاروخ، وإن الصواريخ الدفاعية التي أطلقها النظام كانت غير فعالة بشكل كبير، مشيرا إلى الغارات أعادت برنامج سوريا للأسلحة الكيماوية سنوات طويلة للوراء.

وأضاف البنتاجون أنه لا توجد مؤشرات على استخدام أنظمة دفاع روسية ضد الصواريخ، مؤكدا أن هجمات التحالف الغربي ” أمريكا، بريطانيا وفرنسا ” مبررة وشرعية وحظيت بدعم من الكونجرس، مردفا :لن نقف صامتين فيما النظام يتجاهل القانون الدولي بدعم من روسيا وإيران.