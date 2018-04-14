مدير سياحة الباحة يكرم المشاركين ببرنامج ” لا تترك أثراً “

سعيد العجل(صدى):

أقام هايكنج السعودية بمنطقة الباحة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالباحة مبادرة “ لا تترك أثراً ” وذلك بقرية ذي عين التراثية بمحافظة المخواة.

حضر هذه المبادرة مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمنطقة الأستاذ زاهر محمد الشهري ومدير هايكنج السعودية بالباحة “ صالح حسن الغامدي ” ومدير قرية ذي عين التراثية “ يحيى عارف ” .

شارك الجميع في تنظيف القرية والمزارع الموجودة بها من المخلفات التي يتركها السياح وذلك حفاظاً على الأماكن السياحة ونظافة البيئة.

وفي نهاية هذه الفعالية قدّم مدير الهيئة العامة للسياحة بالباحة شهادات شكر للمشاركين في هذه المبادرة، كما قدم شكره لمؤسس هايكنج السعودية المهندس “ علي مبارك القحطاني ” متمنياً استمرار هذه المبادرات الجميلة في منطقة الباحة ومحافظاتها.

وبعد ذلك قدم مدير هايكنج السعودية بالباحة “ صالح حسن الغامدي ” تكريماً لأحد أعضاء هايكنج السعودية بالباحة الأستاذ “ حمزة العسيري ” نظير عمله الإنساني في مساعدة وإسعاف أحد المشاركين في هايكنج ” كلنا سلمان ” والذي أُقيم بجبل شدا الأعلى متمنياً له دوام التوفيق.

وفي ختام الفعالية التقطت الصور التذكارية لجميع الأعضاء المشاركين .

