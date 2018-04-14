” الحصيني ” : حالة جوية ممطرة على عدة مناطق بالمملكة لمدة 3 أيام

عادل الحربي(صدى):

توقع عبد العزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، حالة جوية ممطرة على أجزاء من المملكة، وذلك بدايةً من غدًا الأحد، وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وذلك على أجزاء من الرياض، خاصة شرقها والشرقية والشمالية والجنوبية الغربية.

حيث حذر ” الحصيني ” ، من هطول أمطار رعدية من خفيفة الى متوسطة وأحيانًأ غزيرة، وحبات برد ورياح مغبرة على أجزاء من الرياض.

فيما كشف خبير الطقس، عن توقعاته بتمركز الحالة الممطرة بين منطقة الرياض والشرقية، وقد تمتد الى مابين حائل والقصيم، قائلًا: ” لعلها تميد لحالة ممطرة قادمة أفضل منها بإذن الله ” .

وغرد عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” انصح من لدية مناسبة في أماكن مكشوفة أخذ الأحتياطات اللازمة خلال مدة الحالة الممطرة والله أعلم ” .