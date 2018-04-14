الشهراني يفوز بعضوية مجلس إدارة الهيئة للمهندسين

سياف الشهراني(صدى):

‏أظهرت النتائج النهائية انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين في دورتها السادسة فوز المهندس سعد محمد مفلح الشهراني بعضوية المجلس بعد منافسة قوية مع ١٤٧ مرشح ومرشحه.

” صحيفة صدى ” تبارك للمهندس سعد الشهراني فوزه بعضوية مجلس الهيئه السعودية للمهندسين للدورة السادسة ٢٠١٨-٢٠٢١ ‏كما تتمنى له ولجميع الفائزين بالعضوية التوفيق والنجاح في خدمة دينهم ووطنهم وداعين الله ان يحفظ بلادنا من كل شر وان يديم علينا نعمة الامن والامان وينصر جنودنا المرابطين في الحد الجنوبي.