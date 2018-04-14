” فنون الرياض ” تحتفل ” بعالمي التراث ” الخميس القادم

تركية البدر(صدى):

تعتزم جمعية الثقافة والفنون بالرياض الاحتفال باليوم العالمي للتراث يوم الخميس الموافق ١٩ أبريل ٢٠١٨ وذلك ضمن أنشطتها لهذا العام، ‏وذلك تماشيا مع احتفالات دول العالم بهذا اليوم،وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس‏ إدارة جمعية الثقافة والفنون الدكتور عمر السيف بأن التراث جزء لا يتجزأ من هويتنا وثقافتنا والاهتمام والمحافظة عليه هو ديدن هذه البلاد المباركة رافعا شكره لوزير الثقافة والإعلام رئيس مجلس هيئة الثقافة الدكتور عواد العواد على دعمه الكبير لبرامج الجمعية، ومثمنا ما تقوم به كافة فروع الجمعية من برامج في هذا الخصوص وفي غيره من الفعاليات.

وسيتضمن الاحتفال باليوم العالمي للتراث لهذا العام فقرات تراثية عدة، منها، الفلكلور الشعبي حيث سيتناول عدة أوجه تراثية وألوان شعبية منوعة يقدمها أعضاء لجنة الفنون الشعبية بالجمعية، كما ستشارك لجنة الفنون التشكيلية بمعرض لوحات تتحدث عن تراث المملكة العربية السعودية، وستقدم لجنة الفنون المسرحية عدة شخصيات تراثية، ومسرح تفاعلي عن الكتاتيب وسوق تراثي يتضمن الأكلات التراثية والمهن اليدوية والحرفية مثل التزيين والبنائين والحدادين والعديد من المهن اليدوية، كما سيكون هناك عرض أزياء تراثية للأطفال لأزياء من مختلف المناطق السعودية.

ووجهت جمعية الثقافة والفنون بالرياض الدعوة للجميع للحضور والمشاركة في هذه الفعالية والاستمتاع بالعروض المصاحبة، حيث سيكون الدخول مجانا.