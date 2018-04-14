أول تعليق ليوسف الثنيان بعد تولي ” الجابر ” رئاسة الهلال
هنأ لاعب الأخضر، والهلال السابق يوسف الثنيان، اليوم السبت، سامي الجابر بتوليه منصب رئاسة الزعيم خلفًا للأمير نواف بن سعد.
وغرد ” الثنيان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أخي وصديقي سامي الجابر لأنني أثق في خبرتك وعقليتك الإدارية ولأنك ابن الهلال سيستمر الهلال زعيماً للبطولات متمنياً لك التوفيق في مواصلة زعامة هذا الفريق الكبير ” .
وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء أمس، تعين سامي الجابر أسطورة الهلال، رئيسًا له، عقب قبوله استقالة سمو الأمير نواف بن سعد .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 45690 ] نشر منذ 2 ساعتين
موفقين خير ,,
ابوعبيد[ عدد التعليقات: 48 ] نشر منذ 1 ساعة
اعتقد طموح سامي الجابر لن يقف الا عند كرسي FIFA وللمعلومية هو رجل موهل لمايملك من خبرات فنية وادارية تراكمية منذ سنين اضافة الى فكرة المتطور والقابل للتعلم والتحديث في مجال اللعبة .بالتوفيق ابوعبدالله والى الامام .