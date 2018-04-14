أول تعليق ليوسف الثنيان بعد تولي ” الجابر ” رئاسة الهلال

ماجد محمد(صدى):

هنأ لاعب الأخضر، والهلال السابق يوسف الثنيان، اليوم السبت، سامي الجابر بتوليه منصب رئاسة الزعيم خلفًا للأمير نواف بن سعد.

وغرد ” الثنيان ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” أخي وصديقي سامي الجابر لأنني أثق في خبرتك وعقليتك الإدارية ولأنك ابن الهلال سيستمر الهلال زعيماً للبطولات متمنياً لك التوفيق في مواصلة زعامة هذا الفريق الكبير ” .

وأعلن رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، مساء أمس، تعين سامي الجابر أسطورة الهلال، رئيسًا له، عقب قبوله استقالة سمو الأمير نواف بن سعد .