الثقافة والإعلام تودع زوار معرض كتاب الطفل الأول في مركز الملك فهد الثقافي

سعيد العجل(صدى):

ودعت وزارة الثقافة والإعلام مساء أمس الجمعة جمهور فعاليات معرض كتاب الطفل الأول والذي ‏اختتمت فعالياته التي استمرت على مدى خمسة أيام ‏في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، بمشاركة ٣٥ دار نشر قدمت أكثر من ٣٠٠٠ عنوان.

‏وشهدت الفعاليات حضورا كبيرا تجاوز 26 ألف زائر معظمهم من الأطفال تم استقبالهم على فترتين صباحية ومسائية، حيث استمتعوا خلال أيام المعرض بالفعاليات التي ضمت عروضا مسرحية ومشاركات فرق استعراضية للأطفال وتقديم ورش عمل من متخصصات في عالم الطفولة، واستعراض للمواهب وغيرها.

‏ودشنت على هامش المعرض أغنية جديدة للمنتخب تأليف وغناء الفنان بدر الريس وحملت عنوان ” أخضر سعودي ” بمناسبة وصول المنتخب الوطني لنهائيات كأس العالم في روسيا، وشارك في تدشينها مجموعة من الأطفال الموهوبين.

وقام مجموعة من المؤلفين لكتب الطفل بتوقيع كتبهم وإهدائها للأطفال من خلال المنصة المخصصة لذلك، وقد أبدى الأطفال سعادتهم بها، وشملت الكتب، كتاب المرشد العملي في المسرح المدرسي وكتابة النصوص المسرحية للدكتور بندر العسيري، وكتاب ” العندليب الصامت ” للدكتورة لميس السليم، وكتاب ” الجربوع بوعي والضب ضبان ” للمؤلفة نورة السهلي، إضافة لمجموعة من الكتب من تأليف طلبات مدارس التربية النموذجية ممثلة في ابتدائية الريان بنات.

وأقيمت خلال المعرض ٥ ورش عمل، الأولى بعنوان ” الفائز ابني ” للمدربة مناهل الفريقي، والثانية بعنوان ” صحتي وشخصيتي ” للمدربة حنان باطرفي، والورشة التدريبية الثالثة للمدربة هتاف الوادي بعنوان ” نيوم ٢٠٣٠ ” ، والرابعة حملت عنوان ” القراءة الجهرية ” للمدربة سامية العيسى، وأخيرا ورشة عمل ” تقنيات الكتابة للطفل ” للمدربة فاطمة الحسن.

وهدف المعرض إلى تنمية مدارك الطفل ومهاراته، وتعزيز حب القراءة والكتابة له، وجمع أبرز الجهات المعنية بالطفل لتقديم كل ما يفيده، والترفيه عنه، وقد وزعت خلاله العديد من الجوائز القيمة.

وتم في ختام المعرض تكريم المساهمين في نجاحه وكذلك المشاركين من الأفراد والجهات الحكومية في تقديم الفعاليات المصاحبة له والتي كان لها دور في تميزه.

