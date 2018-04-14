تزامنا مع القمة العربية الـ 29.. ما لا تعرفه عن ميثاق الجامعة العربية

علي القحطاني(صدى):

نشر الحساب الرسمي للقمة العربية الـ 29 المنعقدة في المملكة حاليًا، على موقع ” تويتر ” ، عدة حقائق بشأن ميثاق الجامعة العربية، الذي يهدف لتقوية العلاقات والروابط بين الدول العربية.

حيث بدأ تاريخه، حين أُبرم اتفاق عام 1945م، ووقعت عليه الدول السبع المؤسسة للجامعة العربية، والذي يهدف إلى:

– توثيق الصلات بين الدول المشتركة.

– تنسيق الخطط السياسية وتحقيق التعاون بينهما.

– صيانة استقلال الدول العربية وسيادتها.

فيما يتمثل التعاون المشترك بين الدول العربية، في: ” الشؤون الاقتصادية، والصحية، والأمنية، والاجتماعية، وكذلك شؤون المواصلات والثقافة ” .

