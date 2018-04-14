بالفيديو.. قبل 10 سنوات.. سامي الجابر يتنبأ برئاسة الهلال

ماجد محمد(صدى):

تنبا رئيس الهلال الجديد سامي الجابر، منذ 10 سنوات أنه سيتولى هذا المنصب يوما ما.

وظهر ” الجابر ” منذ أيام عبر فيديو له، يوضح أنه في اليوم الذي أعلن فيه اعتزاله منذ 10 سنوات، كان يمني النفس برئاسة الهلال؛ لأنه يرغب في أن يقدم للفريق كل ما لديه ويساهم في تقدمه.

يجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، أعلن، مساء أمس، عن قبوله استقالة سمو الأمير نواف بن سعد من رئاسة نادي الهلال .

ووافق على تكليف سامي الجابر برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد ، على أن يتم تشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع.