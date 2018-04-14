بالفيديو.. قبل 10 سنوات.. سامي الجابر يتنبأ برئاسة الهلال
تنبا رئيس الهلال الجديد سامي الجابر، منذ 10 سنوات أنه سيتولى هذا المنصب يوما ما.
وظهر ” الجابر ” منذ أيام عبر فيديو له، يوضح أنه في اليوم الذي أعلن فيه اعتزاله منذ 10 سنوات، كان يمني النفس برئاسة الهلال؛ لأنه يرغب في أن يقدم للفريق كل ما لديه ويساهم في تقدمه.
يجدر الإشارة إلى أن رئيس الهيئة العامة للرياضة ، تركي آل الشيخ ، أعلن، مساء أمس، عن قبوله استقالة سمو الأمير نواف بن سعد من رئاسة نادي الهلال .
ووافق على تكليف سامي الجابر برئاسة النادي لمدة موسم رياضي واحد ، على أن يتم تشكيل مجلس إدارته خلال أسبوع.
همس[ عدد التعليقات: 212 ] نشر منذ 1 ساعة
💪💪💪
رند[ عدد التعليقات: 8804 ] نشر منذ 48 دقيقة
سمو العشق يا سامي و تسمو بك سمو الأشواق
يا أول حب حبيته و آخر حب حبيّته!
غرامك لاق في قلبي و غيرك لا حشى ما لاق
يا أول شخص يسكني و قلبي قصره و بيّته!
أحبك كثر ما أحبك كثر ما فز لك خفاق
على عرق الغلا ياللي و أنا مشتاق مريّته!
كتبت أسمك على قلبي و أغار من الشعر و أوراق
مسحته من قصيدي بس وسط القلب حطيّته!💖