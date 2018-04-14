استطلاع: المواطنون يحملون وزارتي الصحة والتعليم مسؤولية انتشار الجرب

نايف السالم(صدى):

أجرت صحيفة ” صدى ” استطلاعا للرأي حول الجهة المسؤولة عن انتشار مرض ” الجرب ” خلال الأيام الماضية بين طلاب المدارس.

وجاءت نسبة الاستطلاع كالأتي:

التعليم : 17%

الصحة :6%

البلدية: 6%

جميع ما سبق: 71%

عدد المشاركين في الاستطلاع: 506

يجدر الإشارة إلى أن الأيام الماضية شهدت انتشار مرض الجرب بين طلاب مدارس مختلفة بالمملكة؛ مما أثار غضب أولياء الأمور؛ إلا أن وزارتي الصحة والتعليم تواصل التعاون للحد من انتشار المرض.