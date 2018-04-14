غرفة نجران تعلن عن وظائف شاغرة بشركة بنده

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة نجران، عن وجود عدد من الوظائف الشاغرة للرجال، لحملة شهادة الثانوية العامة وشهادة الكفاءة المتوسطة والشهادة الابتدائية؛ وذلك للعمل لدى فرع شركة بنده للتجزئة بنجران.

وأوضحت الغرفة أن المستندات والأوراق المطلوبة تتمثل في صورة شهادة المؤهل الدراسي، وصورة بطاقة الهوية الوطنية، بالإضافة إلى السيرة الذاتية، كما لفتت إلى أن موعد المقابلات سيعقد في يوم الاثنين 30 رجب الموافق 16 إبريل 2019م، عند الساعة ” 9 صباحًا- 2 ظهرًا ” ، وذلك في قاعة الحمرور بمقر الغرفة.

وأشارت غرفة نجران إلى إنه للتواصل والاستفسار يتم الاتصال على إدارة الشؤون الاقتصادية، قسم التدريب والتوطين بالغرفة على هاتف: (0175224040)- تحويلات (212- 333- 102)، أو على الهاتف المباشر: (0175236248- 0175236275).