ترامب عن ضربات سوريا: ” ضربة منفذة بإحكام.. شكرا فرنسا وبريطانيا “

واشنطن(صدى):

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الشكر لفرنسا وبريطانيا، مشيدًا بالضربات التي وُجهت فجر اليوم السبت، إلى مواقع تابعة للنظام السوري.

حيث غرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًأ: ” ضربة منفذة بإحكام.. شكرًا لفرنسا وبريطانيا على حكمتهم وقوة جيوشهم.. لا يمكن أن تحقق نتيجة أفضل من ذلك.. المهمة أنجزت ” .

يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كانت قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات عسكرية ضد النظام السوري، حيث تصاعدت الأدخنة من شوارع العاصمة السورية دمشق، فيما استهدفت الهجمات الأمريكية مراكز أبحاث الأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الأسد.