ترامب عن ضربات سوريا: ” ضربة منفذة بإحكام.. شكرا فرنسا وبريطانيا “
وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الشكر لفرنسا وبريطانيا، مشيدًا بالضربات التي وُجهت فجر اليوم السبت، إلى مواقع تابعة للنظام السوري.
حيث غرد ” ترامب ” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، قائلًأ: ” ضربة منفذة بإحكام.. شكرًا لفرنسا وبريطانيا على حكمتهم وقوة جيوشهم.. لا يمكن أن تحقق نتيجة أفضل من ذلك.. المهمة أنجزت ” .
يشار إلى أن أمريكا وبريطانيا وفرنسا، كانت قد وجهت فجر اليوم السبت، ضربات عسكرية ضد النظام السوري، حيث تصاعدت الأدخنة من شوارع العاصمة السورية دمشق، فيما استهدفت الهجمات الأمريكية مراكز أبحاث الأسلحة الكيماوية التابعة لنظام الأسد.
لزهارى ،الوادي[ عدد التعليقات: 24 ] نشر منذ 42 دقيقة
ابتهاج دول إسلامية بالهجوم الثلاثى الصليبي ليس فى محله وكان يجب إدانته فالمسلم لا يحل له ان يشارك او يفرح بضرب او قتل مسلم مهما كان الاختلاف كما كان يجب ان يبقى إسلاميا ولا دخل للملل الأخرى فى خلاف اسلامى القرءان الكريم مليء بالآيات التى تنهى المسلم ان يتشفى بما يلحق المسلم من مصائب كما يذكرنا بعدم التعاون مع من احتلوا ارض المسلمين بل يطالبهم بان يتحدوا من اجل تحرير أرضهم فهل غفل المسلمون او تعمدوا الابتعاد عن طريق العزة التى أرادها الله لعباده المسلمين