أمير المنطقة الشرقية يستقبل رؤساء الوفود المشاركة في القمة العربية

نايف السالم(صدى):

استقبل صاحب السمو الملكي، سمو الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، قادة الدول العربية ورؤساء الوفود اليوم السبت، بمدينة ” الظهران ” ؛ للمشاركة في القمة العربية، في دورتها التاسعة والعشرين ، والتي تبدأ أعمالها غدًا في مدينة الظهران .

ووصل فخامة الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، والوفد المرافق له، لمطار قاعدة الملك عبد العزيز الجوية، واستقبله سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وسمو الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، رئيس بعثة الشرف أحمد قطان ، وسفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة ناصر حمدي ، وقائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي .