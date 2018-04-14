كيا سبورتاج 2019 تظهر أثناء الاختبارات بالشكل الجديد

عادل الحربي(صدى):

يبدو أن كيا سبورتاج تتجهز لتحديثات منتصف العمر، حيث تم رصد السيارة أثتاء اختبارها بتغييرات مثيرة للاهتمام مثل جنوط كبير بلونين وأنابيب عادم ثنائية، ما يشير إلى احتمالية تطوير العلامة الكورية لنسخة أعلى أداءً للموديل.

لنبدأ من المقدمة، حيث نلاحظ أن شبكة التهوية بتصميم “ أنف النمر ” الشهير حصل على نمط أسود مصقول مختلف قليلا، مع مصابيح أمامية جديدة بمكعبات LED رباعية مستوحاة من بورش، كما لاحظنا تغييرات على ممتص الصدمات الأمامي وشكل مصابيح الضباب.

في الخلفية، حصلت سبورتاج على جرافيك LED جديد للمصابيح الخلفية لإعطاء الموديل مظهرا أكثر عصرية، كما تم تحديث ممتص الصدمات الخلفي.

رغم تمويه كيا لمقصورة كيا بشكل مكثف؛ لا نتوقع مع ذلك أي تغييرات كبيرة للداخلية، إذ من المستبعد رؤية نظام معلومات ترفيهية جديد من طراز التابليت في الإس يو في الصغيرة، بينما قفص الحماية من التدحرج في هذه النسخة الاختبارية لن نراها في الموديل الإنتاجي بالطبع.

من المتوقع تدشين كيا سبورتاج المحدثة في النصف الثاني من العام الجاري، وقد تم التأكيد على حصول السيارة على تقنيات هجينة مخففة بقوة 48 فولت لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.