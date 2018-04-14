كشف حقيقة اتهام معلم باغتصاب الطلاب وتصويرهم

خالد الظفيري(صدى):

كشفت الشرطة الكويتية في بيان إعلامي لها ، حقيقة ، اتهام معلم تربية فنية مصري في الكويت ، باغتصاب الطلاب وتصويرهم ، مع تستر من صاحب المدرسة لعدم دفع تعويضات لأهالي الضحايا .

حيث نفت الشرطة هذه الواقعة ، مؤكده أن ما أٌشيع عن المعلم المصري غير صحيح الهدف منه التشهير به ومعه أثنين آخرين من المعلمين.

وكانت تم نشر مقطع فيديو من مجهول عبر مواقع التواصل الاجتماعي به صور للمعلم ومعه مدرسين آخرين وتم وصفهم بذئاب بشرية واتهام أحد باغتصاب الطلاب الصغار بالمدرسة وتصويرهم .

وعقب تداول اللقطات أجرت إدارة الجرائم الإلكترونية تحرياتها وتيقنت من أن ما تردد مجرد إشاعة للنيل من سمعة المعلم، والمدرسة التي يعمل فيها، خصوصًا أنه لم يتقدم أحد من أولياء الأمور بأي شكاوى، على الرغم من تداول صورته (المعلم)، والتعليق عليها بأنه تم إطلاق سراحه بعد ضربه، والمطالبة بمنعه من السفر قبل أن يغادر البلاد .

ومن جانبه تقدم المعلم بقضية ضد مجهول إلى إدارة الجرائم الإلكترونية ، لتشهيره به بالمقطع الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت فيه صور له ومدرسين آخرين، حيث وصف المشهر، المدرسين الثلاثة بأنهم “ ذئاب بشرية ” ويعتدون على الأطفال مستغلين عملهم في المدرسة.

وزعم الشخص المجهول في المقطع المصور أن المعلمين خضعوا للتحقيقات وأطلق سراحهم وأنهم يعتزمون الهرب.