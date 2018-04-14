بالفيديو.. سرعة عالية وأسعار رمزية.. السعودية للكهرباء تطلق خدمة للأنترنت

عادل الحربي(صدى):

قررت الشركة السعودية للكهرباء، إطلاق خدمة الأنترنت بواسطة شركة ضوئيات تابعة لها، خلال الفترة المقبلة.

وظهر مواطن عبر ” فيديو ” يعدد مزايا الشركة،التي كانت تجري اختبار للضوئيات في حي الساهر، قائلًا إن خدمة الأنترنت التي أطلقتها شركة الكهرباء، تتميز بالسرعة العالية، والأسعار الرمزية التي تضاف على فواتير الكهرباء.

ومن المتوقع أن تدخل الشركة في منافسة كبرى مع شركات الاتصالات؛ حيث تعد المملكة أكثر الدول استخدامًا للأنترنت عبر الجوال.