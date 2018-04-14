رئيس الليغا يكشف سبب غضب اليوفي من ركلة جزاء الريال

نواف السالم(صدى):

يرى خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، أن هناك اسباب دفعت يوفينتوس إلى الاعتراض بقوة على ركلة الجزاء التي تم احتسابها للملكي في مباراة الأياب في إطار دوري الأبطال.

وقال ” تيباس ” ، إن ركلة الجزاء التي احتسبت ضد مدافع يوفنتوس مهدي بنعطية أمام ريال مدريد، أحبطت توقعات كثيرين لأنه لم يكن هناك وقت كثير على انتهاء المباراة، وهو السبب الرئيس وراء هجوم اللاعبين على قرار الحكم.

وأوضح: ” المشكلة أنها أحبطت كثيرين لأنه لم يكن هناك وقت كثير وهذا الإحباط أدى للجدل، وفي كرة القدم كما يعلم الجميع هناك جدل حتى حول ركلات الجزاء الواضحة “.

وعن خروج برشلونة أمام روما، أشار إلى أن ما فعله النادي الإيطالي أكد على صعوبة دوري الأبطال.