جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية تعلن عن وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، المتخصصة في أبحاث الدراسات العليا، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية الشاغرة، لحمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل في مقر الجامعة بمركز ثول شمال محافظة جدة.

وقالت الجامعة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– ممثل المتحف: درجة البكالوريوس في تخصصات (الاتصالات، أو العلاقات العامة، أو التكنولوجيا)، أو المجالات الأخرى ذات الصلة.

– مصمم جرافيك: درجة البكالوريوس في تخصص الفن والتصميم، أو المجالات ذات الصلة.

– أخصائي تقني: درجة البكالوريوس أو أعلى في تخصصات (علم الأحياء، أو الكيمياء الحيوية)، أو أي مجال ذي الصلة.

– مسؤول الخدمات المالية: درجة البكالوريوس في تخصصات (المحاسبة، أو المالية، أو إدارة الأعمال).

وأوضحت الجامعة أن التقديم يبدأ من تاريخ 12 إبريل 2018م، وذلك عبر موقعها الإلكتروني الرسمي على الرابط التالي: هنــــــا .