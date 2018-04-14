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سحب رعدية ممطرة بالباحة وعسير.. وأتربة تحد من الرؤية الأفقية بالمدينة

سحب رعدية ممطرة بالباحة وعسير.. وأتربة تحد من الرؤية الأفقية بالمدينة
إبراهيم الزهراني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم السبت، تنبيهًا متقدمًا لسكان منطقتي ” الباحة وعسير ” ، يتوقع وجود سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط الرياح السطحية بالمنطقة.

وتبدأ هذه الحالة على منطقة ” الباحة ” ، بداية من الساعة 14:20 من اليوم السبت الموافق 14/4/2018م، حتى الساعة 20:00 من اليوم ذاته، فيما تبدأ الحالة الجوية نفسها على منطقة عسير، من الساعة 14:20 حتى الساعة 21:00 من نفس اليوم.

أما منطقة المدينة المنورة وتشمل: ” العلا، والطريق الواصل إلى المدينة، والمناطق المفتوحة، والأجزاء المجاورة لها ” ، فحذرت الأرصاد، من نشاط في الرياح السطحية، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية بالمنطقة.

وأوضحت الأرصاد، أن بداية هذه الحالة، ستكون الساعة 14:55 من اليوم السبت، حتى الساعة 19:00 من اليوم ذاته.

 


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