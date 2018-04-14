إطلاق خدمة الرقم الإلكتروني الموحد بأمانة الرياض

حمود العنزي(صدى):

أطلق أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبد العزيز الفارس، خدمة استخدام الرقم الإلكتروني الموحد ” eHotline ” لتصبح بذلك أول جهة حكومية في المملكة تقوم بتوفير هذه الخدمة للمستفيدين.

وأوضحت الأمانة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أن الرقم الإلكتروني الموحد، هو خدمة تجمع كافة البيانات وسائل التواصل والاتصال الخاصة بأمانة منطقة الرياض ضمن رقم إلكتروني دولي موحد.

وأشارت إلى أن ذلك بما يتيح للمستفيدين الوصول إلى المعلومات التي يحتاجونها والتفاعل معها بأسلوب سهل وسريع من خلال كتابة الرقم الإلكتروني الموحد ” 940.tel ” في أي متصفح إنترنت والبدء فورًا باستخدام الخدمة.

