بالصور.. ” فروسية جدة ” تقيم حفلها الختامي الـ26

حسين العلي(صدى):

تحت رعاية صاحب السمو الأمير عبدالله بن سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، أقام نادي الفروسية بمحافظة جدة الحفل الختامي السادس والعشرون على كأس صاحب السمو الملكي الأمير : سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ” يرحمه الله ” وسيارة ودروع مجموعة الاحلام القابضة اليوم الخميس: ٢٦ / ٧ / ١٤٣٩ هجرية الموافق : ٢ / ٤ / ٢٠١٨ م الساعة : ٣٠ : ٣ عصرا بمضمار نادي الفروسية بجدة طريق عسفان .

ويأتي السباق على سبعة أشواط .

الشوط الأول انتاج لم تربح عمر ٤ سنوات واكثر المسافة ١٦٠٠م على درع مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالمركز الأول الجواد ” اتل ” للمالك عبدالوهاب عقيل العقيل

الشوط الثاني عربي مفتوح الدرجات عمر ٣ سنوات واكثر المسافة ١٦٠٠م على درع مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالمركز الأول الجواد ” كي اس سهم ايزي ” لأبناء عبدالله بن سعيد باسنبل

الشوط الثالث عربي انتاج مفتوح الدرجات عمر ٣ سنوات واكثر المسافة ١٤٠٠م على درع مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالمركز الأول الجواد ” فواز السابع ” لابناء عبدالله بن سعيد باسنبل

الشوط الرابع مستورد مفتوح لجميع الدرجات عمر ٣ سنوات واكثر المسافة ١٦٠٠م على درع مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالشوط الأول الجواد ” بلوقرس ديربي ” للمالك بندر بن نافع مرزوق الجابري

الشوط الخامس انتاج مفتوح لجميع الدرجات ( افراس ) عمر ٤ سنوات واكثر المسافة ١٦٠٠م على درع مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالمركز الأول الجواد ” راعبية مكة ” لابناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي

الشوط السادس انتاج مفتوح لجميع الدرجات عمر ٤ سنوات واكثر المسافة ٢٠٠٠م على سيارة مجموعة الأحلام القابضة

الفائز بالمركز الأول الجواد ” عماج ” لابناء خالد بن عبدالله المخلفي

الشوط السابع انتاج مفتوح لجميع الدرجات عمر ٣ سنوات فقط مواليد ٢٠١٥م المسافة ١٦٠٠م على كأس صاحب السمو الأمير سعود بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود ( يرحمه الله )

الفائز بالمركز الأول الجواد ” كف الكريم ” لأبناء صالح بن ثويني الثنيان

كما قام سموه الكريم بتقديم جوائز حصاد الموسم للأسطبلات حيث حقق اسطبل ابناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي المركز الأول لأسطبلات الأنتاج والمستورد كما حقق اسطبل ابناء عبد الله بن سعيد باسنبل المركز الأول لأسطبلات الخيل العربية . كما حقق المدرب الشريف خالد بن عبد العزيز العبدلي المركز الأول لقائمة المدربين لخيل الإنتاج والمستورد وحقق المدرب احمد شاهر مكي المركز الأول لقائمة المدربين للخيل العربية إنتاج ومستورد وحقق الخيال متعب المريبض المركز الأول لقائمة خيالة الإنتاج والمستورد والخيال ابراهيم محمد المركز الأول لقائمة خيالة الخيل العربية إنتاج ومستورد .

كما حقق جائزة جواد الموسم لخيل الإنتاج 1439هـ الجواد بهاج للمالك وديع بن طارق محمد صياده وحققت جائزة فرس الموسم لخيل الإنتاج لموسم 1439هـ الفرس راعبية مكة للمالك أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي وحقق جائزة جواد الموسم للخيل المستوردة لموسم 1439هـ الجواد ناو سبان للمالك أبناء موسى شرار الروقي وحققت جائزة المهر بطل الموسم 1439هـ المهرة إنهمار للمالك أبناء الشريف هزاع بن شاكر العبدلي

وحقق جائزة جواد الموسم للخيل العربية إنتاج لموسم 1439هـ الجواد ديسق الخالدية للمالك أبناء خالد بن عبد الله المخلفي وحقق جائزة جواد الموسم للخيل العربية المستوردة لموسم 1439هـ الجواد الراشي للمالك أبناء عبد الله بن سعيد باسنبل كما تم تقديم درع لصاحبة السمو الأميرة شهيدة بنت منصور بن بندر آل سعود ودرع لفريق فريندز بايكرز بقيادة ( ابو عزوز ) ووكالة فرسان الجياد العربية

وشهادات شكر وتقدير لفرسان التطوع والخدمة المجتمعية بنادي الفروسية بجده وذلك لجهودهم المبذولة ومشاركتهم الفعالة في إنجاح الفعاليات المصاحبة لموسم 1439هـ كما قام سمو الأمير عبد الله بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود واصحاب السمو ورئيس اللجنة التنفيذية وأعضائها وضيوف الحفل بجولة على موقع الفعاليات المصاحبة للحفل حيث شكر سموه المشاركين في مثل هذه المناسبات

وقد حضر الحفل جمهور كبير من عشاق رياضة الفروسية .

وتخلل الحفل توزيع هدايا قيمة للجمهور عبارة عن :

كوبونات مقدمة من شركة الدار البيضاء للخدمات الفندقية

قسائم شرائية مقدمة من شركة الماكولات المتميزة بيتوتي

كوبونات مقدمة من مجمع المثالية الطبي المتخصص

كوبونات مقدمة من استديو لمسات

قسائم مقدمة من شركة الاتصالات

كوبونات خصم من بيتوتي

كوبونات اقامة مجانية في فندق الوردة البيضاء

كوبونات وهدايا مقدمة من عيادات الدكتور هاني عبدالله رقبان الطبية

هدايا مقدمة من شركة هواوي.

