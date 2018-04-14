بالفيديو.. لص يلجأ لحيلة بسيطة لسرقة سيدة أمام صراف آلي

بكين(صدى):

أظهرت أحد مقاطع الفيديو، التي رصدتها كاميرات المراقبة، تمكن لص من سرقة سيدة، تقف أمام صراف آلي؛ وذلك عن طريق اللجوء لحالة بسيطة.

ورصد المقطع، بمدينة ” جيان ” بمقاطعة جيانغشي، بشرق الصين، عملية السرقة، حيث ظهر رجل يحمل حقيبة حمراء، يقف خلف سيدة، تسحب مبلغًا من المال، من ماكينة الصرف الآلي، وبمجرد أن خرجت النقود من الماكينة، خطفها الرجل بسرعة وهرب بعيدًا.

يجدر الإشارة إلى أن ” اللص ” ، سرق نحو 800 دولار أمريكي، وتمكن مدير البنك، من القبض على الرجل في وقت لاحق.