رسميا.. ترشيح صلاح لجائزة أفضل لاعب في انجلترا

نواف السالم(صدى):

دخل المحترف المصري محمد صلاح نجم ليفربول، ضمن 6 لاعبين مرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم 2018.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين أن الاختيار سيكون من خلال اللاعبين، والمنافسون بجان صلاح هم : كيفين دي بروين، هار يكين، ديفيد دي خيا، ديفيد سيلفا، ليروي سانيه.

يجدر الإشارة إلى أن كل من السداسى أحمد حجازى مدافع منتخب مصر ونادى وست بروميتش ألبيون، وكيفين دى بروين لاعب مانشستر سيتى، ورمضان صبحى لاعب ستوك سيتى وزميله بيتر كراوتش، ودانى سيمبسون، مدافع ليستر سيتى، ومحمد الننى لاعب أرسنال، أعلنوا منح أصواتهم للنجم المصرى محمد صلاح من أجل الحصول على جائزة أفضل لاعب.