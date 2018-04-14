” الرياضة ” تطرح تذاكر إضافية لـ ” أعظم رويال رامبل “

نواف السالم(صدى):

تفاعلت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، مع الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على تذاكر ” أعظم رويال رامبل ” .

وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه سيتم إتاحة تذاكر إضافية للأفراد عن طريق الموقع الإلكتروني http://wwe.sa .

يجدر الإشارة إلى أن ” أعظم رويال رامبل ” من المقرر أن يقام على ملعب الجوهرة، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة .

وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:

مقاعد المنطقة العليا( عوائل وأفراد): 10 ريال

مقاعد المنطقة السفلى ( عوائل وأفراد): 20 ريال

ذهبي ( عوائل فقط ) : 100 ريال

Vip: 300 ريال