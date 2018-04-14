” الرياضة ” تطرح تذاكر إضافية لـ ” أعظم رويال رامبل “
تفاعلت الهيئة العامة للرياضة، اليوم السبت، مع الإقبال الكثيف من قبل المواطنين على تذاكر ” أعظم رويال رامبل ” .
وأعلنت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” أنه سيتم إتاحة تذاكر إضافية للأفراد عن طريق الموقع الإلكتروني http://wwe.sa .
يجدر الإشارة إلى أن ” أعظم رويال رامبل ” من المقرر أن يقام على ملعب الجوهرة، بمشاركة عدد كبير من نجوم المصارعة .
وجاءت أسعار التذاكر كالتالي:
مقاعد المنطقة العليا( عوائل وأفراد): 10 ريال
مقاعد المنطقة السفلى ( عوائل وأفراد): 20 ريال
ذهبي ( عوائل فقط ) : 100 ريال
Vip: 300 ريال
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