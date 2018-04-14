بالصور.. ورود برائحة المطر تكسو شوارع الطائف

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أظهرت عدة صور، نشرتها إمارة منطقة مكة، اليوم السبت، عبر الحساب الرسمي لها على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، الورود والأشجار تكسو شوارع مدينة الطائف، بمنطقة مكة المكرمة، حتى أطلقت عليها الإمارة اسم ” مدينة الورد ” .

حيث تمتزج الورود مع قطرات مياه الأمطار خلال الصور، لترسم لوحة فنية رائعة تزين شوارع الطائف، وتضفي عليها جمالًا غير مسبوقًا.

جدير بالذكر، أن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، كانت قد توقعت صباح اليوم السبت، وجود نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على شمال وشمال غرب ووسط المملكة، وكذلك استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مناطق عديدة بالمملكة.