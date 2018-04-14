ضحية جديدة للعبة ” الحوت الأزرق ” القاتلة

القاهرة(صدى):

تسببت لعبة ” الحوت الأزرق ” القاتلة التي لقيت جدلًا واسعًا على مستوى العالم مؤخرًا، في الإيقاع بضحية جديدة، حيث قام شاب بالانتحار بإلقاء نفسه في ترعة الإسماعيلية في مصر.

ومن جانبها، كشفت وزارة الداخلية المصرية، أن مديرية أمن محافظة الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بانتحار شاب يبلغ من العمر 24 عامًا، مقيم بقرية حوض الندى التابعة لمركز بلبيس بالشرقية، ويعمل موظفًا ومتزوج ولديه طفلة، لأسباب مجهولة.

فيما كشفت تحريات الأجهزة الأمنية الأولية، أن الشاب كان يداوم على لعب ” الحوت الأزرق ” ، والتي تحض على الانتحار، وذلك بعد 50 يومًا من سيطرة منفذ اللعبة على اللاعب، وذلك وفقًا لشهادات أصدقائه.

جدير بالذكر، أن مصر ودول أخرى عديدة، كانت قد شهدت مؤخرًا، حالات انتحار بسبب لعبة ” الحوت الأزرق ” القاتلة، كانت أبرزها لنجل النائب البرلماني المصري السابق حمدي الفخراني في مصر.