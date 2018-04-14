مصر.. تأييد الحكم بالمؤبد على مرشد الإخوان

القاهرة(صدى):

أصدرت محكمة النقض المصرية، اليوم السبت، قرارها بتأييد الحكم بالمؤبد على محمد بديع مرشد تنظيم الإخوان الإرهابي، في القضية المعروفة إعلاميا باسم ” غرفة عمليات رابعة ” .

وبقرار المحكمة اليوم، يصبح هذا هو الحكم الثالث النهائي بالمؤبد ضد المرشد الإخواني؛ حيث رفضت المحكمة الطعن المقدم من بديع وآخرين على أحكام السجن المختلفة الصادرة عليهم من محكمة للجنايات، في مايو الماضي.

يجدر الإشارة إلى أن المحكمة قد دانت بديع واثنين آخرين من قيادات تنظيم الإخوان بالسجن المؤبد، و15 متهما بالسجن المشدد لخمس سنوات، وبرأت 21 آخرين بينهم أعضاء في مكتب إرشاد التنظيم.

الجدير بالذكر أن محكمة النقض تعتبر أعلى محكمة مدنية في مصر، وأحكامها نهائية ولا يجوز الطعن عليها.