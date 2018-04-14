شركات المملكة تستعد للاستثمار وإعادة الإعمار في العراق

علي القحطاني(صدى):

تستعد شركات المملكة للبدء في مشروع إعادة إعمار العراق والاستثمار في قطاعات عدة جاهزة للسعوديين، وذلك بعد أن قامت الحكومة العراقية بالتمهيد وإزالة الصعوبات الاستثمارية.

وفي نفس السياق، أوضح الدكتور أحمد محجوب؛ المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية العراقية، أن السعودية قدمت دعمًا مهما للعراق في مؤتمر إعادة العراق، الذي عقد في الكويت، ووعدت باستثمارات واسعة، لافتًا إلى أن العمل جار لتهيئة الظروف لأجل الجانب السعودي تمهيدًا لبدء العمل بشكل جاد في إعادة الإعمار.

وتوقع ” محجوب ” دخول شركات المملكة للاستثمار في العراق بالقريب العاجل، مضيفًا: ” أعني بعبارة عاجلًا دخول الشركات السعودية للعراق والبدء بمباشرة مشروع إعادة الإعمار، والاستثمار في جميع القطاعات دون استثناء. ”