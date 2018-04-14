ريهانا تثير الجدل بصورتها أمام برج المملكة

نورة الشهري(صدى):

نشرت النجمة العالمية ريهانا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة يد أمام مبني برج المملكة ممسكة بمنتج لأحد الماركات ، كشفت بها عن تواجد ماركة عالمية قريباً في المملكة .

وأثارت الصورة جدلاً حول هوية صاحب اليد، فرجحت التعليقات أنها يد ريهانا، رابطة الأمر بحبيبها البليونير السعودي حسن جميل.

وكانت ريهانا نشرت أخيراً في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، صورة من احتفال جمعها بأصدقائها، ظهر فيها جميل في الخلفية، قبل ان تحذف الصورة لاحقاً.