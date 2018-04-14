بالفيديو.. أربعيني يروي قصة تعنيف زوجة أبيه له: ” كانت تضربني وأنا نائم “

أبها(صدى):

روى مواطن من مدينة أبها يبلغ من العمر 41 عامًا، قصته المأسوية مع زوجة ابيه، وذكرياته الأليمة معها، حيث قال أنها كانت دائمًا ما تعنفه وتنهال عليه بالضرب أثناء نومه.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية له في أحد البرامج التليفزيونية على قناة ” الرسالة ” ، حيث أشار خلالها، إلى أنه مازالت العداوة مستمرة بينه وبين زوجة ابيه حتى وقتنا هذا، قائلًا: ” بالرغم من انني حاولت أن أصفي النية، وأفتح صفحة جديدة معها، ولكن لم أجد منها سوى أنها قامت بالتحريض بيني وبين زوجتي ” .

ولفت إلى أن ما يحمله مصطلح ” التربية ” من معاني، يختلف تمامًا عما قامت به زوجة أبيه معه وهو صغير، معبرًا عن حزنه قائلًا: ” التربية المعتدلة لا تسمح لها بـ ضربي وأنا نائم مثلًا ” .

وعند سؤاله عن موقفه تجاه زوجة أبيه في الوقت الحالي، فأجاب: ” ما زرعته تحصده الآن ” ، لافتًا إلى أنه عندما حاول المصالحة معها، تفاجأ بأنها تحرض زوجته عليه.

أما عن علاقته بأخواته غير الأشقاء منها، بيَن أن علاقته معهم جيدة إلى حد كبير، مشيرًا إلى أن زوجة ابيه تقوم بتحريضهم عليه أيضًا، وهم أحيانًا يطيعونها في بعض المواقف، بينما في مواقف أخرى يكتشفون نيتها في التحريض فيمتنعون عن ذلك، مع العلم أنه هو الأخ الأكبر من بين أخواته.