بعد تعرضه لإصابات عديدة.. ” الحارثي ” يعود للحد الجنوبي للاستشهاد

نايف السالم(صدى):

رغم تعرضه لإصابات عديدة، كان يصر دائمًا؛ للعودة للذود عن حدود الوطن مع زملائه، إنه وكيل الرقيب سعيد بن علي الشلوي الحارثي، الذي اسُتشهد صباح اليوم؛ أثناء دفاعه عن تراب الوطن على الحد الجنوبي.

وفي هذا السياق، وقال والد الشهيد ” سعيد ” : ” تلقيت نبأ استشهاد ابني ببالغ من الحزن، مع مزيد من الفخر؛ لكونه استُشهد مدافعًا عن دينه ووطنه ” .

وتابع: ” عقد ابني قرانه، على ابنة إحدى الأسر الكريمة، وكان من المقرر الاحتفال بزواجه قريبًا، ولكن القدر كان أسرع واستُشهد ” .

يجدر الإشارة إلى أنه من المنتظر، أن يصل جثمان الشهيد إلى ” الجبلات ” ، مسقط رأس الشهيد، على متن طائرة للسلاح.