شركة BAE SYSTEMS‏ تعلن عن وظائف شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة ” BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر عدد من الوظائف الصحية والفنية الشاغرة، للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من تبوك، والطائف، والظهران.

وأوضحت الشركة أن المسميات الوظيفية المتاحة هي:

– فني أسلحة- تورنادو.

– فني الكترونيات الطيران.

– مشرف التسلح- التايفون.

– منسق إدارة أنظمة- التايفون.

– مشرف فني تسلح التايفون.

– مشرف فني كهربائي طائرات التايفون.

– ممرض.

– مشرف فني الكترونيات طيران.

– مشرف فني ميكانيكي- التايفون.

– مدرب ومنسق عمليات.

– مشرف الكترونيات طيران.

كما أشارت الشركة إلى أن التقديم يبدأ من تاريخ 12 أبريل 2018م، وذلك من خلال موقعها الإلكتروني التالي: هــنـــــــــا .