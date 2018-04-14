بعد احتضانها القمة العربية.. ما لا تعرفه عن ” القاعة الكبرى ” بالظهران

نايف السالم(صدى):

تحتضن ” القاعة الكبرى ” بمركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران، القمة العربية الـ 22، فهي تُعد نافذة ” إثراء ” على العالم، ونقطة اتصال مع الثقافات الأخرى، من خلال إقامة المعارض والفعاليات الزائرة، من جميع أنحاء العالم، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض أبرز المعلومات عن ” القاعة الكبرى ” .

– تقع بالقرب من المدخل الرئيسِ للمركز، كما يتبعها ساحة خارجية تتميّز بجدار نباتي، ومدرّج روماني يتم استخدامه في الفعاليات المصاحبة.

– تقدر مساحة ” القاعة الكبرى ” التي صممت على طراز حديث، يجمع ما بين المعادن الصمّاء والزخارف التاريخية، بـ 1600 متر مربع، حيث صنعت أرضيتها من خشب نبات البامبو المعاد تدويره، ويبلغ عرضها 30 مترًا، ويصل طولها إلى 45 متراً، كما تتمتّع بزوايا منحنية وإضاءة باهرة، من الألواح النحاسية المثقوبة.

– تتسع ” القاعة ” لأكثر من 2000 شخص، وتحيط بجدرانها شاشات تلفزيونية ضخمة، إضافةً إلى شاشات تلفزيونية أخرى، معلّقة في مختلف جنبات القاعة.

– يهدف تصميم ” القاعة الكبرى ” إلى الاحتفاء بتنوّع الثقافات حول العالم، من خلال استضافة المناسبات الثقافية، والمؤتمرات الرسمية.