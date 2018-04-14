8 علامات تكشف لك ” الإعلان الوظيفي ” المزيف

متابعات(صدى):

تتداول مواقع التواصل الاجتماعي، العديد من إعلانات توظيف مجهولة المصدر عن وظائف شاغرة، وتنسب في الغالب لشركات أو جهات معروفة للتمويه، على الباحثين عن العمل، بأن الإعلان المنشور حقيقي وغير مزيف، لذا وفي هذا السياق، سنستعرض بعض العلامات التي تؤكد أن الإعلان الوظيفي مزيف، وهي كالآتي:

– إخفاء هوية المعلن عن الوظيفة.

– مميزات وحوافز وظيفية مغرية.

– شروط القبول في الوظيفة، تنطبق على كل الخريجين والخريجات.

– الإعلان الوظيفي الوهمي لا يحدد موعدًا نهائيًا؛ لاستقبال طلبات التوظيف، على المسمى الوظيفي المعلن.

– وضع رقم هاتف للتقديم، دون وضع البريد الرسمي للمنشأة.

– طلب رسوم رمزية قبل استلام الوظيفة، مثل رسوم إدارية، وشراء خدمات ومنتجات معينة.

– عدم وضوح معايير اختيارك أنت دون غيرك للوظيفة المتاحة.

– طلب معلومات عن البطاقة الائتمانية، أو الحساب البنكي، قبل توقيع عقد الوظيفة.