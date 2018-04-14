بالفيديو.. رد فعل صادم لطفلة تسمع صوت زقزقة العصافير لأول مرة

متابعات(صدى):

أٌصيبت طفلة رضيعة تٌدعى ” اليس ” بالذهول والصدمة بمجرد أن سمعت زقزقة العصافير للمرة الأولى ، في محمية بيدلاندز غرب ساسكس الإنجليزية.

وظهرت أليس في مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، وهي تتلفت حولها في ذهول عندما سمعت أصوات العصافير على الأشجار.

ومع استمرار صوت الزقزقة، اكتفت أليس برسم ابتسامة على وجهها والاستمتاع بالأصوات المذهلة، رغم أنها لم تدرك ما يحدث حولها.