جموع المصلين تشيع جثمان الشهيد الحربي في المسجد النبوي

نايف السالم(صدى):

شُيع ، فجر اليوم السبت، جثمان الشهيد الوكيل رقيب خالد بن مخيضير العلوي الحرب، بالمسجد النبوي.

وحضر صلاة الميت كل من: وكيل إمارة منطقة المدينة المنوّرة وهيب بن محمد السهلي؛ ومساعد قائد لواء الملك فيصل للحرس الوطني العميد خالد بن عبدالعزيز الأيداء؛ ومدير فرع وزارة الحرس الوطني بالمنطقة العقيد طلال بن راشد المهيمزي؛ وجموع من المصلين.

ونقل وكيل الإمارة تعازي أمير منطقة المدينة المنوّرة فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن خالد بن فيصل نائب أمير المنطقة، لأسرة الشهيد.

يجدر الإشارة إلى أن الشهيد هو أحد منسوبي وزارة الحرس الوطني، و استُشهد في ميدان الشرف والكرامة؛ أثناء دفاعه عن الوطن في الحد الجنوبي.

ووجهت أسرة الشهيد الحربي؛ الشكر والتقدير لأمير منطقة المدينة المنوّرة، ونائبه، ووكيل الإمارة، ومَن شاركهم العزاء في فقيدهم.